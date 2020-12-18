Şenol Güneş ve Burak Yılmaz o isimleri seçti!

"Yılın En İyileri" ödül göreninde ödüller sahiplerini bulurken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın oy verdiği isimler de belli oldu.

FIFA'nın düzenlediği "Yılın En İyileri" töreninde ödül alan isimler belli oldu. Erkeklerde yılın en iyi futbolcusu, Alman devi Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski oldu.

FIFA, ödül için oy kullanan milli takım hocaları ve kaptanlarının tercihlerini de yayınladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in oyları sırasıyla Robert Lewandowski (3), Mohamed Salah (2) ve Sadio Mane'ye (1) giderken, Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz ise Robert Lewandowski (3), Cristiano Ronaldo (2) ve Virgil van Dijk (1) için oy kullandı.

Öte yandan birbirlerine rakip olarak görülen ve sık sık kıyaslanan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun da tercihleri belli oldu. Portekizli yıldız 3 puanını Lewandowski, 2 puanını Messi ve 1 puanını Mbappe'ye verirken, Arjantinli futbolcunun tercihini Neymar (3), Mbappe (2) ve Lewandowski'den (1) yana kullanması dikkat çekti.

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