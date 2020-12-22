22 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında bir suç duyurusu daha!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Eski Başkanı hakkında, 2016 yılında FIFA 'nin restorasyonu için ayrılacak maliyet şüpheli bulundu ve suç duyurusunda bulunuldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), 'deki kaynaklı şüpheli işlemler nedeniyle eski başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Zürih kentinde 2016 yılında açılan müze binasının restorasyonu için birliğin 140 milyon İsviçre frangı harcadığı belirtildi.

Blatter döneminde yapılan kira anlaşması gereği, FIFA'nın 2045 yılına kadar 360 milyon İsviçre frangı daha ödeyeceği ve projenin maliyetinin 500 milyon İsviçre frangını bulacağı vurgulandı.

Projedeki maliyetler hakkında denetim yapıldığı kaydedilerek, "Bu denetim, yetkili makamlarca soruşturulması gereken ve suç unsuru oluşturabilecek şüpheli durumlar ile yönetim hatalarını ortaya çıkarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Müze binası için yapılan anlaşmada dahli bulunan Blatter ve diğer isimler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Eski FIFA Başkanı Blatter, hakkındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 8 yıl futboldan men edilmiş, cezası daha sonra 6 yıla düşürülmüştü.

İsviçre'nin Zürih kentinde 3 bin metrekarelik bir alanda kurulan FIFA Dünya Futbol Müzesi'nde aralarında dünya kupalarının da bulunduğu 1000'den fazla eser sergileniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Nihat Özdemir A Spor'a konuştu! Maç ertelememiz söz konusu değil Nihat Özdemir A Spor'a konuştu! "Maç ertelememiz söz konusu değil"
TFF hükmen mağlubiyet kararını açıkladı! TFF hükmen mağlubiyet kararını açıkladı!
Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! İşte yaşanan ilginç olaylar Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! İşte yaşanan ilginç olaylar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör