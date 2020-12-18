FIFA açıkladı! İşte yılın en iyi 11'i

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi. Tören, corona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi. İşte yılın en iyi ilk 11'i...

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Giriş Tarihi: 18.12.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 00:28 ABONE OL