Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turunun kuraları çekildi. Turkuvaz Medya'nın yayınlayacağı ve VAR sisteminin de kullanılacağı maçlar; 12,13 ve 14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri ve tüm eşleşmeler...

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapıldı. Kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

İŞTE EŞLEŞMELER

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol Başakşehir

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Seri başı: Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Sivasspor.

Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Ç. Rizespor, Y. Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor.

MAÇ TAKVİMİ

Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

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