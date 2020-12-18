18 Aralık 2020, Cuma

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Kupada son 16 turu kuraları çekildi! İşte 3 büyüklerin rakipleri
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

'nda 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turunun kuraları çekildi. 'nın yayınlayacağı ve VAR sisteminin de kullanılacağı maçlar; 12,13 ve 14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. İşte , ve 'ın rakipleri ve tüm eşleşmeler...

'nın futbolseverlerle buluşturduğu 'nda Son 16 Turu kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapıldı. Kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

İŞTE EŞLEŞMELER

İttifak Holding - FK

Fenerbahçe-

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

-Fraport TAV

Demir Grup -

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz - BB Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Seri başı: Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, , , , Gaziantep FK, Sivasspor.

Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Ç. Rizespor, Y. Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor.

MAÇ TAKVİMİ

Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

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