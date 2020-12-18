Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turunun kuraları çekildi. Turkuvaz Medya'nın yayınlayacağı ve VAR sisteminin de kullanılacağı maçlar; 12,13 ve 14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri ve tüm eşleşmeler...
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapıldı. Kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
İŞTE EŞLEŞMELER
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor
Tuzlaspor-Medipol Başakşehir
SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Seri başı: Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Sivasspor.
Seri başı olmayan: Kasımpaşa, Ç. Rizespor, Y. Malatyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor.
MAÇ TAKVİMİ
Bu turdan itibaren VAR Sistemi'nin de kullanılacağı kupada son 16 turu karşılaşmaları; 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları