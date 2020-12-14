14 Aralık 2020, Pazartesi

FUTBOL

Corona virüsüne yakalanan Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri...

Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk sözleri...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Son dakika... Corona virüsüne yakalanan taburcu olduğu hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Uzun sürenin ardından kameraların karşısına geçen sevilen teknik adam "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim." dedi.

Covid-19'u yenmeyi başaran , yaptığı basın açıklamasında, kendisine destek veren herkese teşekkür etti ve "Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede önce , sonrasında entübasyon işlemine alınan, entübasyon işlemi tamamlandıktan sonra ise iyileşme sürecine giren ile Prof. Dr. basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktörün sağlık durumu ve taburcu edilmesi süreciyle ilgili bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen basın açıklamasında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamayan Vural, desteklerinden dolayı , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

"FUTBOLUN İÇİNDE OLAN VEYA OLMAYAN HERKESE ETTİKLERİ DUALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yoğun bakım ekibinin büyük gayret gösterdiğinin altını çizen Vural, "Yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum. Acil servis ekibine, özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan veya olmayan herkese, ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda mücadele edebilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ÇAĞLAR ÇUHADAROĞLU: BU SADECE BİR ANI OLARAK KALACAK

Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ve yaşanan süreç ile ilgili bilgiler paylaştı. Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yılmaz hocamız aslında baktığınızda ağırca seyreden Covid olgularını yaşadı. Hafif başladı. 3'üncü ve 4'üncü gün iyiyken, hatta eve bile gidecek kadar iyiyken, bir süre sonra tekrardan nefes darlığı yaşadı ve bize geldi. Bu süreçte başka bir tedavi sürecine başladık ancak çok hızla ilerledi nefes darlığı. Biz de hızla yoğun bakım ekibinden yardım istedik. Hızla entübe ettiler ve yoğun bakım süreci yaşandı. Sonra yavaş yavaş normal soluğa geçme denemeleri yapıldı ve normal soluğa geçtikten sonra emin olalım diye Yılmaz hocamızı 24-36 saat daha konuk ettik. Bütün gün lig maçlarını izledi yoğun bakımda. Sonrasında takibini sağladık. Her geçen gün hem kan hem solunum değerleri daha iyiye gitti. Biraz yorgun olduğu için tekerlekli sandalyeyle geldi. Toparlayarak çok kısa süre içerisinde dönecektir. Bu arada kontrolümüzde kalacak. Kısa bir süre içerisinde tekrar göreceğiz. Sonrasında da bu bir anı olarak kalacak."

Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru açıkladı haberin devamı

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