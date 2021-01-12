Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 12 Ocak Salı günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.

LİG MAÇLARINDA SAHASINDA RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ

Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.

KUPADA EN GOLCÜ JETMIR TOPALLI

Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

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