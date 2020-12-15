15 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa - Muğlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

5. tur maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA İLE MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 13:00'de A Spor ekranlarından naklen ekrana gelecek.

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