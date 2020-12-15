Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK izle, A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA İLE MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Muğlaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 13:00'de A Spor ekranlarından naklen ekrana gelecek.

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