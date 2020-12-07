Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru son durumunu açıkladı

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, 24 Kasım'da corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 3 gün sonra entübe edilmişti. 67 yaşındaki teknik adamın sağlık durumuyla ilgili flaş bir gelişme. İşte tüm detaylar... | Son dakika haberleri