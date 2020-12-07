07 Aralık 2020, Pazartesi

FUTBOL

Son dakika: Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru son durumunu açıkladı

Yılmaz Vural'dan haber var! Doktoru açıkladı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

Son dakika... Türk futbolunun sevilen simalarından 'ın corona virüsüne yakalandığı haberi herkesi derinden üzmüştü. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Vural için doktorundan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör 'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada;

"Yılmaz Vural'ın eşine teşekkür ederim. Hocamızı olumlu bir yere getirdik. Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdık. Şu anda durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme! haberin devamı

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