08 Aralık 2020, Salı

FUTBOL

Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman 8 gole ulaştı!

Aslan'ın gözdesi parlıyor! 8 gol...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

’un 18 yaşındaki futbolcusu , 4 haftalık gol hasretini maçında bozdu. Genç oyuncu, toplam gol sayısını 8’e yükseltti.

1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden 'un genç oyuncusu da gol hasretini sonlandırdı. 4 haftadır rakip ağları sarsamayan 18 yaşındaki futbolcu, deplasmanda attığı golle büyük sevinç yaşadı. Toplam gol sayısını 8'e yükselten Ali Akman, yaptığı 2 asistle de Bursaspor'un 22 golünün 10'una doğrudan etki etmeyi başardı.

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