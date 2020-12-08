08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'de 11. haftayı Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetini unutmak istiyor. Sezon sonunda kupaya uzanarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler ara transfer için de şimdiden düğmeye basmış durumda. Lemos ve Tisserand'ın şu ana dek istenileni verememesi üzerine ocakta savunma mevki için yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesindeki isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son olarak 'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan ve 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan , aldığı 3 puan ile zirveye ortak olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

, ve 'ın 3 puan kazandığı haftada Alanyaspor'un tökezlemesiyle beraber temsilcisi ve sarı kırmızılılarla aynı puanı paylaşmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

Ligde gidişatın iyi olmasıyla beraber , bu kez rotasını transfere çevirdi. Sportif Direktör yönetiminde çalışmalarını yürüten 'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper oldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
, sezon başında Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna dahil etmiş ve Uruguaylı savunmacı ile beraber Tisserand'ın bu bölgede tandem oluşturabileceğini düşünmüştü. Ancak Lemos, isteneni veremedi ve bir nebze hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

ve Erol Bulut bu sorunu göz önüne alarak stoper listesi hazırladı ve 1 numaraya şu anda Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 'i aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre İngiliz ekiplerinin de peşinde olduğu bilinen Colley, kulübü Sampdoria'dan kesinlikle ayrılmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça üstün olduğu billinen Colley'in şu anda Sampdoria ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

GENK'TE YILDIZI PARLADI
2016-17 sezonunda ekibi Genk'e olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de ocak hareketliliği başladı! Dev stoper yolda

, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı.

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