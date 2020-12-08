08 Aralık 2020, Salı

GALATASARAY

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Cimbom, ara transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yeni nesil Aslanlar sahada hakimiyeti ele alırken Galatasaray'da gözler ocak ayındaki devre arası transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden ve kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda 4 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Öte yandan Cimbom 2 yıldıza imza attıracak. İşte tüm detaylar...

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

Teknik direktör 'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası planları da netleşti.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

İLK ETAPTA FALCAO SATILACAK!
Sabah'ın haberine göre, 'da yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

LUYINDAMA ELDEN ÇIKARILACAK!
Başta Everton olmak üzere ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

BABEL VE BELHANDA YOLCU!
Aslan'da Falcao ve Luyindama haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ve Younes Belhanda'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.

Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI!
Aslan'ın yerli hedefinde 'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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