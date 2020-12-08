Yeni dalga ocakta! Galatasaray'da 4 ayrılık 2 transfer
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Cimbom, ara transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yeni nesil Aslanlar sahada hakimiyeti ele alırken Galatasaray'da gözler ocak ayındaki devre arası transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden ve kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda 4 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Öte yandan Cimbom 2 yıldıza imza attıracak. İşte tüm detaylar...
Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü.
Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.
İLK ETAPTA FALCAO SATILACAK!
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.
LUYINDAMA ELDEN ÇIKARILACAK!
Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.
BABEL VE BELHANDA YOLCU!
Aslan'da Falcao ve Luyindama haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.
ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI!
Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.
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