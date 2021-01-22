Burak Yılmaz'dan Mesut Özil açıklaması:Milli Takım'da forma giymiş oyuncuları konuşalım
Ülkemizi Fransa'nın Lille takımında temsil eden Burak Yılmaz flaş açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında gelen soruya da yanıt veren Burak, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim" diye konuştu.
Kariyerine Fransa'da devam eden milli futbolcu Burak Yılmaz, Galatasaray ve Beşiktaş günleri, gelecek planlaması gibi birçok konuda Fanatik'e konuştu.
Fransa'nın atletik bir lig olduğunu belirten Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor. Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." dedi.
"G.Saray'da oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım"
Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği dönemde büyük bir kulüpten transfer teklifi aldığını belirten golcü isim, "Türkiye'de oynarken Avrupa'dan 10 kulüpten, özel kulüplerden teklifler almıştım. Ogan (Tarhan) abi çok istemişti Avrupa'ya gitmemi. Ali abi (Egesel) de geleceğimi düşünmem gerektiğini düşünüyordu. Ben her kararımı kendim verdim. Pişman değilim. Ama o zamanlar, genç yaşta Avrupa'ya gitseydim, başka bir futbolcu olabilirdim. 35 yaşımdayken bunları taptığını düşünüyorsun, '25'te de yapardım' diyorsun kendi kendine... Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynarken çok büyük bir kulüpten transfer teklifi almıştım. Lille'den önce de İtalya'dan transfer teklifi almıştım ama kulüp ismi vermek istemem." diye konuştu.
"Mesut Özil'e başarılar dilerim ama..."
Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'le ilgili yorum yapmak istemediğini belirten tecrübeli golcü, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim." dedi.
"Hulk kendini kanıtlamış bir oyuncu"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk'un özel bir oyuncu olduğunu belirten Burak, "Hulk ile alakalı benim görüşüm ne olabilir ki... İyi, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Umarım Beşiktaş'a gider, iyi oynar. Çok iyi bir hava yakalandı umarım bu hava bozulmadan takımın içine adapte olur ve katkı sağlar. Çin'de de beraber oynadım ve özel bir oyuncu." diye konuştu.
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