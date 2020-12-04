UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Gruplardaki son maçlar öncesi ise UEFA ülkeler sıralamasındaki son durumu merak konusu oldu. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada. İşte ayrıntılar...