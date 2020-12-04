04 Aralık 2020, Cuma
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7) Rusya 38.215
8) Hollanda 36.400
9) Belçika 35.900
10) Avusturya 34.825
11) İskoçya 31.125
12) Ukrayna 31.100
13) Türkiye 30.100
UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olarak son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti. Sivasspor ise evinde Villarreal'e 1-0 mağlup olmasına rağmen son Maccabi Tel-Aviv'in Karabağ ile 1-1 berabere kalmasının ardından şansını son maç taşıdı. Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları yenilgiler sonrası ise ülke puanı sıralaması daha kritik bir hal aldı. Türkiye, aynı puanda kalsa da puan olarak geriledi. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...
7) Rusya 38.215
8) Hollanda 36.400
9) Belçika 35.900
10) Avusturya 34.825
11) İskoçya 31.125
12) Ukrayna 31.100
13) Türkiye 30.100
14) Kıbrıs Rum Kesimi 27.750
15) Danimarka 27.625
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