04 Aralık 2020, Cuma

FUTBOL

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olarak son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti. Sivasspor ise evinde Villarreal'e 1-0 mağlup olmasına rağmen son Maccabi Tel-Aviv'in Karabağ ile 1-1 berabere kalmasının ardından şansını son maç taşıdı. Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları yenilgiler sonrası ise ülke puanı sıralaması daha kritik bir hal aldı. Türkiye, aynı puanda kalsa da puan olarak geriledi. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 Giriş Tarihi: 04.12.2020

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Gruplardaki son maçlar öncesi ise UEFA ülkeler sıralamasındaki son durumu merak konusu oldu. , UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada. İşte ayrıntılar...

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

7) Rusya 38.215

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

8) Hollanda 36.400

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

9) Belçika 35.900

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

10) Avusturya 34.825

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

11) İskoçya 31.125

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

12) Ukrayna 31.100

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

13) 30.100

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

14) Kıbrıs Rum Kesimi 27.750

UEFA ülkeler sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste

15) Danimarka 27.625

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