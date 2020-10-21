Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYE SK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediye SK maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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