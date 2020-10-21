Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Fethiyespor ile Nazilli Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FETHİYESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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