Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. Tur programı belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı turnuvada maçlar, 15-16 ve 17 Aralık'ta oynanacak. İşte Türkiye Kupası'nda maç programı...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 32 takımın mücadele edeceği 5. Tur'un maç programını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de, Trabzonspor-Adana Demispor mücadelesi 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.15'te, Fenerbahçe-Karacabey Bld. karşılaşması 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı da 17 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR MAÇ PROGRAMI:
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