02 Aralık 2020, Çarşamba

FUTBOL

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in corona virüsü testi pozitif

Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

Son dakika haberi... (), başkan 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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