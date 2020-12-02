Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 12-15 hafta programları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın programlarını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıklarken, 15. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu.
Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI 23 ARALIK'TA
Süper Lig'in 14. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe ile son şampiyon Başakşehir arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Ülker Stadyumu'ndaki kritik mücadele 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 12, 13, 14 VE 15. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları