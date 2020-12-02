02 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 12-15 hafta programları

Trabzonspor-G.Saray derbisinin tarihi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

(), 'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın programlarını açıkladı. Buna göre - derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

(), 'de 12, 13, 14 ve 15. haftanın maç programlarını açıklarken, 15. haftadaki - derbisinin de tarihi belli oldu.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

F.BAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI 23 ARALIK'TA

Süper Lig'in 14. haftasında zirve takipçisi Fenerbahçe ile son şampiyon Başakşehir arasında oynanacak maçın da tarihi belli oldu. Ülker Stadyumu'ndaki kritik mücadele 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE 12, 13, 14 VE 15. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI:

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