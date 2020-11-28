28 Kasım 2020, Cumartesi
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Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama! "Bugün daha iyi durumda"
Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) 2. kez yakalanmış ve 67 yaşındaki çalıştırıcı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Vural'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Corona virüsüne ikinci kez yakalanan ve durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alınan Türk futbolunun efsane teknik direktörü Yılmaz Vural hakkında ailesinden bir açıklama daha geldi.
Yılmaz Vural'ın Instagram hesabından oğlu Emre Vural tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.
İşte o açıklama:
"Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. -Vural Ailesi"
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