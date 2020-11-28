28 Kasım 2020, Cumartesi

FUTBOL

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama! "Bugün daha iyi durumda"

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama! Son durumu nasıl?
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Teknik direktör , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) 2. kez yakalanmış ve 67 yaşındaki çalıştırıcı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Vural'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi.

Corona virüsüne ikinci kez yakalanan ve durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alınan Türk futbolunun efsane teknik direktörü hakkında ailesinden bir açıklama daha geldi.

Yılmaz Vural'ın Instagram hesabından oğlu Emre Vural tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın kan değerlerinin daha iyi durumda olduğu belirtildi.

İşte o açıklama:

"Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. -Vural Ailesi"


Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Uluç'tan flaş derbi sözleri! Fener şakşakçısı medya... Uluç'tan flaş derbi sözleri! "Fener şakşakçısı medya..."
Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi! Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi!
Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör