29 Kasım 2020, Pazar

FUTBOL

Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'ın ailesinden bir açıklama daha geldi!

Yılmaz Vural'ın ailesinden bir açıklama daha!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altında olan 'ın ailesinden bir açıklama daha geldi.

Türk futbolunun sevilen isimlerinden , korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlığı ile ilgili bir açıklama daha geldi.

Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır." olmuştu. İlerleyen günlerde tedavinin iyi gittiği belirten Vural Ailesi bir açıklama daha yapmış ve "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." ifadelerini kullanmışlardı

Vural Ailesi'nden yapılan son açıklama ise şu şekilde:

Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.

Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı!
Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi!

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