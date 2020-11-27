Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı!
Son dakika haberine göre; Teknik direktör Yılmaz Vural, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yeniden yakalandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. 67 yaşındaki çalıştırıcı entübe edildi.
Türk futbolunda sevilen teknik direktörler arasında yer alan Yılmaz Vural, 2. kez yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.
Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'u çalıştıran 67 yaşındaki teknik adam, corona virüsü protokolleri gereği entübe edildi ve tedavi altına alındı.
VURAL'IN DURUMU CİDDİ!
Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken corona virüsüne yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu. Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
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