Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finalistler belli oldu. Yapılan kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleri ve olası yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte detaylar...

Kupada çeyrek final heyecanı başlıyor. Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

DG Sivasspor - FT Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

İH Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası olası yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde;

DG Sivasspor - FT Antalyaspor karşılaşmasının galibi, Galatasaray - Alanyaspor maçının galibi ile eşleşecek.

İH Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının galibi, Fenerbahçe - Başakşehir maçının galibi ile eşleşecek.

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