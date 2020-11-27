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FUTBOL

Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi!

Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yeniden yakalandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı haberinin ardından Vural ailesi bir paylaşımda bulundu.

'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yeniden yakalandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı haberinin ardından Vural ailesi açıklamada bulundu.

Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır..
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