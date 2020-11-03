03 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! 3. Tur maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! 3. Tur maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında - Esenler Erokspor, - , BB Erzurumspor - . ve MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelelerinde 6 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları şu şekilde;

13:00 - Esenler Erok (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
13:00 Tuzlaspor - ÖİS
15:30 - 68 (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
15:30 Altay - 1922 Konyaspor
18:00 BB Erzurumspor - (A Spor'dan canlı yayınlanacak)
20:30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

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