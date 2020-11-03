Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Günün maçları arasında Balıkesirspor - Esenler Erokspor, Adana Demirspor - Aksaray Bld, BB Erzurumspor - Karaköprü Bld. ve MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçları yer alıyor. Futbolseverler maçları canlı izlemek için araştırma yapıyor. İşte detaylar... | Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelelerinde 6 kritik maç oynanacak. Kazanan takımların ismini bir sonraki tura yazdıracağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları şu şekilde;

13:00 Balıkesirspor - Esenler Erok (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

13:00 Tuzlaspor - Bayburt ÖİS

15:30 Adanaspor - 68 Aksaray Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

15:30 Altay - 1922 Konyaspor

18:00 BB Erzurumspor - Karaköprü Bld (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

20:30 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (A Spor'dan canlı yayınlanacak)

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