26 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Süper Kupa finali açıklaması!

Nihat Özdemir'den Süper Kupa açıklaması!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan () Başkanı 'den finaliyle ilgili açıklama geldi. Özdemir, "Süper Kupa finalini 'da oynatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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