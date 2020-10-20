Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Darıca Gençlerbirliği karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KÜTAHYASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kütahyaspor - Darıca Gençlerbirliği maçı 20 Ekim Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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