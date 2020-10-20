20 Ekim 2020, Salı

FUTBOL

İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

2. Tur maçında ile Payasspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün ile Payasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İÇEL İDMANYURDU - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı 20 Ekim Salı günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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