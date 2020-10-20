İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur mücadelesinde bugün İçel İdmanyurdu ile Payasspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İÇEL İDMANYURDU - PAYASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İçel İdmanyurdu - Payasspor maçı 20 Ekim Salı günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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