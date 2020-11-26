Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Konyaspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Manisa FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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