Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kasımpaşa ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kasımpaşa ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 15:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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