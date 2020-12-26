26 Aralık 2020, Cumartesi
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Antoine Griezmann'dan dikkat çeken paylaşım! Ömer Faruk Beyaz...
La Liga devi Barcelona'da forma giyen Fransız yıldız Antoine Griezmann, sosyal medya hesabından Football Manager oynadığı anları paylaşırken, kadrosunda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın da olduğu görüldü.
Barcelona forması giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından Football Manager oynadığı anlardan bir kesit paylaşırken, Griezmann'ın kadrosunda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın da yer aldığı görüldü.
İşte o paylaşım:
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