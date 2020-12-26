26 Aralık 2020, Cumartesi

FUTBOL

Antoine Griezmann'dan dikkat çeken paylaşım! Ömer Faruk Beyaz...

Griezmann'dan dikkat çeken paylaşım! Ömer Faruk Beyaz...
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

devi 'da forma giyen Fransız yıldız , hesabından oynadığı anları paylaşırken, kadrosunda 'nin genç futbolcusu 'ın da olduğu görüldü.

forması giyen Fransız futbolcu 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, hesabından oynadığı anlardan bir kesit paylaşırken, Griezmann'ın kadrosunda 'nin genç yıldızı 'ın da yer aldığı görüldü.

İşte o paylaşım:


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