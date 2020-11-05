05 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Bülent Uygun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Bülent Uygun Covid-19'a yakalandı
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Son olarak ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörlüğünü yapan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Kovid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın." ifadelerini kullandı.

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