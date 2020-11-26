Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Kayserispor ile Hekimoğlu Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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