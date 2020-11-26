26 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında ile FK karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde ile FK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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