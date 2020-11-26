26 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında BB ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde BB ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Adana 'Demir' gibi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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