Karacabey Belediyespor 0-3 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Sakaryaspor, zorlu Karacabey Belediyespor deplasmanına konuk oldu. Sakaryaspor sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 8. hafta maçında Karacabey Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-0 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri ise Ali Özgün, Muhammet Reis (P) ve Mehmet Boztepe kaydetti.
Bu skorun ardından Sakaryaspor puanını 13'e yükseltirken, Karacabey Belediyespor 11 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Devrim'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
33'üncü dakikada Muhammet'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali topu ağlara gönderdi: 0-1.
38'inci dakikada Rasim'in elle topa müdahale ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet topu filelerle buluşturdu: 0-2
45+3'ncü dakikada Sakaryaspor farkı 3'e çıkardı. Hasan Güleryüz'ün kafayla kalecisine verdiği geri pasta araya giren Mehmet, kaleci Hasan'ın çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-3.
53'ncü dakikada Özkan'ın ortasında Muhammet'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
69'uncu dakikada Berk'in pasıyla topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda kaleci Oğuz topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
82'nci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Kaleci Oğuz, ceza sahası dışında Yusuf'u düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sakaryaspor deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama