01 Kasım 2020, Pazar

FUTBOL

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman kimdir?
FUTBOL
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Giri�� Tarihi: 01.11.2020

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen ve son dönemlerde adı sık sık ve ile anılan 18 yaşındaki yetenekli futbolcu , attığı goller ile parmak ısırtıyor. Ali Akman oynadığı son 8 karşılaşmada 7 gol attı. Genç futbolcu Bursaspor'un 'u 4-2'lik yendiği maçta da fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Peki, Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

'un yıldız futbolcusu gollerine devam ediyor. 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele yeşil-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bursaspor'un galibiyetinde en büyük rol ise 18'lik yıldız Ali Akman'ındı.

Genç futbolcu maçın 21. ve 51. dakikalarında attığı gollerle maçın adamı olmayı başardı.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

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