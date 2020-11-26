Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Göztepe ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde Göztepe ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kırklarelispor maçı 26 Kasım Perşembe günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER