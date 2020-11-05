05 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

2022 yolunda son viraj! Türkiye-Yunanistan maçı A Spor'da!

2022 yolunda son viraj! Türkiye-Yunanistan maçı A Spor'da!
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2020

'nda 6 Kasım Cuma günü oynanacak - karşılaşması saat 18.00'de A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

, yolunda son viraja giriyor…

, Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda ile karşı karşıya geliyor!

Bu turu geçen ülke adını 2022 Futsal Avrupa Şampiyonası'na yazdıracak.

Türkiye - Yunanistan play-off turu ilk maçı, 06 Kasım 2020 Cuma saat 18:00'da Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndan canlı yayınla A Spor'da.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör