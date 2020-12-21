21 Aralık 2020, Pazartesi

FUTBOL

TFF hükmen mağlubiyet kararını açıkladı!

TFF hükmen mağlubiyet kararını açıkladı!
FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

(), yaptığı açıklamada liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından itibaren geçerli olmak üzere, kulüplerin minimum 9 oyuncuyla sahaya çıkabileceklerini, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklarını duyurdu.

(), corona virüsü salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere statü ve talimatlarda değişiklik yaptığını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TFF Yönetim Kurulu'nun 21.12.2020 tarihli toplantısında; Covid-19 salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere Statü ve Talimatlarda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A 'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır.

Ayrıca, edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır.

Bununla birlikte; yine Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! İşte yaşanan ilginç olaylar Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! İşte yaşanan ilginç olaylar
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz o isimleri seçti! Şenol Güneş ve Burak Yılmaz o isimleri seçti!
Kupada son 16 turu kuraları çekildi! İşte 3 büyüklerin rakipleri Kupada son 16 turu kuraları çekildi! İşte 3 büyüklerin rakipleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör