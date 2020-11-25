26 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor'da sürüyor! İşte günün programı

Kupada heyecan A Spor'da sürüyor! İşte günün programı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün toplam 11 karşılaşma olacak. Nefes kesecek maçlardan 5 tanesi A Spor’dan naklen izleyiciyle buluşacak

, Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını yaşıyor. Dün başlayan 4. tur maçlarında 9 karşılaşma geride kaldı. Bugün ise birbirinden çekişmeli 11 maç oynanacak. Bugün A Spor'da saat 13.00'te Yeni Malatyaspor- Etimesgut Belediyespor, saat 15.00'te Hatayspor-Karacabey, saat 17.00'de Gaziantep FK-Serik, saat 19.00'da Antalya-Pendik ve saat 21.00 - Uşakspor maçları naklen yayımlanacak. Bu harika maçların perde arkası, çarpıcı yorumları ve özel röportajları da A Spor'da yer alacak. Kupada yarınki 5 maçın tamamı ise yayımlanacak. A Spor'da bütün gün boyunca futbolseverler maç izlemeye adeta doyacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

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