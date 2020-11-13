13 Kasım 2020, Cuma

FUTBOL

Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?

Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.11.2020

U21 Elemeleri 9. maçında 'yı ağırlayan 'mız, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yaparak galibiyette başrol oynayan oldu. - Avusturya maçı sonrası futbolseverler, arama motorlarında "Halil Dervişoğlu kimdir?" Halil Dervişoğlu ?" "Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

U21 'na katılmak için mücadele eden , eleme maçında 19 Mayıs Stadyumu'nda 'yı konuk etti. Milliler, rakibini 'nun 65, 81 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Futbolseverler ise maç sonu Halil Dervişoğlu ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgiler...

Türkiye Avusturya: 3-2 (ÖZET İZLE)

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Tam adı Halil İbrahim Dervişoğlu olan futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde 'nın kentinde dünyaya geldi. Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Ocak 2020'de 3 milyon Euro karşılığında ekibi Brentford'a transfer olan Halil, geçtiğimiz ekim ayında Twente'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü. Bu sezon takımıyla 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.

Halil Dervişoğlu: Takım arkadaşlarım ve hocalarım olmasaydı hat-trick yapamazdım

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FUTBOL HABERLERİ
Kış transfer döneminin tarihi belli oldu! Kış transfer döneminin tarihi belli oldu!
Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma... Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! "Anlaşma..."
Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! Daha adını söyleyemeden... Yılmaz Vural'dan güldüren itiraf! "Daha adını söyleyemeden..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör