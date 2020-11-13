Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. maçında Avusturya'yı ağırlayan Ümit Milli Futbol Takımı'mız, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yaparak galibiyette başrol oynayan Halil Dervişoğlu oldu. Türkiye - Avusturya maçı sonrası futbolseverler, arama motorlarında "Halil Dervişoğlu kimdir?" Halil Dervişoğlu kaç yaşında?" "Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor?" gibi bilgileri aratmaya başladı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Halil Dervişoğlu kaç yaşında? Halil Dervişoğlu hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
U21 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, eleme maçında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Avusturya'yı konuk etti. Milliler, rakibini Halil Dervişoğlu'nun 65, 81 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Futbolseverler ise maç sonu Halil Dervişoğlu ile ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. İşte milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile ilgili tüm bilgiler...
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
Tam adı Halil İbrahim Dervişoğlu olan futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Ocak 2020'de 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford'a transfer olan Halil, geçtiğimiz ekim ayında Twente'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü. Bu sezon takımıyla 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.
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