30 Aralık 2020, Çarşamba

FUTBOL

TFF Süper Kupa 2020'nin yeri ve tarihi açıklandı!

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi açıklandı!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 Giriş Tarihi: 30.12.2020

, 2020'nin 2021 Çarşamba günü 'nda oynanacağını açıkladı.

'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF 2020'nin 2021 Çarşamba günü 'nda oynanmasını kararlaştırdı.

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi."

SÜPER KUPA FİNALİ A SPOR'DA

27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45'te ile arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020 Finali A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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