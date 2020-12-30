TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.



2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi."

SÜPER KUPA FİNALİ A SPOR'DA

27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020 Finali A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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