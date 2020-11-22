Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Medipol Başakşehir'de dikkat çeken isimlerden biri de Fredrik Gulbrandsen oldu. Mücadelenin 76. dakikasında 28 yaşındaki forvet, attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden biri olsa da takımının yenilgisine engel olamadı. Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası ise futbolseverler "Fredrik Gulbrandsen kimdir?", "Fredrik Gulbrandsen nereli?", "Fredrik Gulbrandsen kaç yaşında?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladılar. Medipol Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasındaki kritik karşılaşmada Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller Atiba, Larin ve Aboubakar'dan (p) gelirken, maça damga vuran isimlerden biri de Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen oldu. Yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında oyuna dahil olan Norveçli forvet, takımı adına 2 gol kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 8 maçta 117 dakika süre alan Gulbrandsen, 3 gol kaydetti.

FREDRIK GULBRANDSEN KİMDİR?

Tam adı Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen olan futbolcu, 10 Eylül 1992 tarihinde Norveç'in Lillestrom kentinde dünyaya geldi. Futbola Lillestrom altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Norveçli santrfor; FK Lyn, Molde, RB Salzburg ve NY Red Bulls formalarını terlettikten sonra 2019 yılında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 279 maçta 70 gol ve 32 asist kaydeden Gulbrandsen, Norveç Milli Takımı'nın formasını da 4 kez giydi.

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