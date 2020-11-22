22 Kasım 2020, Pazar

FUTBOL

Fredrik Gulbrandsen kimdir? Fredrik Gulbrandsen nereli? Fredrik Gulbrandsen kaç yaşında?

Fredrik Gulbrandsen kimdir? Fredrik Gulbrandsen nereli? Fredrik Gulbrandsen kaç yaşında?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında deplasmanda 'a 3-2 mağlup olan 'de dikkat çeken isimlerden biri de oldu. Mücadelenin 76. dakikasında 28 yaşındaki forvet, attığı 2 golle maça damga vuran isimlerden biri olsa da takımının yenilgisine engel olamadı. Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası ise futbolseverler "Fredrik Gulbrandsen kimdir?", "Fredrik Gulbrandsen nereli?", "Fredrik Gulbrandsen ?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladılar. Medipol Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'in 9. haftasındaki kritik karşılaşmada ile , Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 'a galibiyeti getiren goller Atiba, Larin ve Aboubakar'dan (p) gelirken, maça damga vuran isimlerden biri de Başakşehirli futbolcu oldu. Yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında oyuna dahil olan Norveçli forvet, takımı adına 2 gol kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla 8 maçta 117 dakika süre alan Gulbrandsen, 3 gol kaydetti.

FREDRIK GULBRANDSEN KİMDİR?

Tam adı Fredrik Aasmundrud Gulbrandsen olan futbolcu, 10 Eylül 1992 tarihinde Norveç'in Lillestrom kentinde dünyaya geldi. Futbola Lillestrom altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel kariyerine adım atan Norveçli santrfor; FK Lyn, Molde, RB Salzburg ve NY Red Bulls formalarını terlettikten sonra 2019 yılında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 279 maçta 70 gol ve 32 asist kaydeden Gulbrandsen, Norveç 'nın formasını da 4 kez giydi.

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