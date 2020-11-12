Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Transfer ve Tescil Dönemi 'nin 5 Ocak 2021'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak, 1 Şubat 2021'de sona erecek.

2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı aldı.

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