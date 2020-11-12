12 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Türkiye'de 2. transfer ve tescil döneminin tarihi belli oldu!

Kış transfer döneminin tarihi belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

(), 2. ve Tescil Dönemi 'nin 5 Ocak 2021'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona ereceğini açıkladı.

'den yapılan açıklamaya göre devre arası dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak, 1 Şubat 2021'de sona erecek.

2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda sezonun 2. transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlaması, 1 Şubat 2021 tarihinde de sonlandırılması kararı aldı.

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