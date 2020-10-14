14 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da! İşte günün maçları (14 Ekim 2020)

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da! İşte günün programı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla devam ediyor. Kupada futbol şöleni bugün oynanacak 15 maçla sürecek. - Siirt , Kütahyaspor - ve İçel İY, Ceyhan maçları A Spor'da naklen yayınlanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 15 maçla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. Kupada bugün; -Siirt İÖİ, Kütahya- ve İçel İYCeyhan maçları A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda kupada 2. Tur'a yükselen takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. 2. tur maçları; 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Mardin Fosfat - Siirt İÖİ (A SPOR)
13.30 Şile Yıldız - Modafen
13.30 Arnavutköy Bld. - Çengelköy
13.30 - H. Edip Adıvar
13.30 Alemdağ - Edirnespor
13.30 - Gölcük
13.30 Fatsa Bld. - Yomra
13.30 E. Karakoçan - B. Petrol
13.30 Kozan - Kahta
13.30 M. Yeşilyurt Bld. -
13.30 İskenderun - Payas
13.30 Alanya Kestel - Karaman Bld.
15.00 Kütahya - Bursa Yıldırım (A SPOR)
15.00 - Bayrampaşa
19.00 İçel İY - Ceyhan (A SPOR)

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