Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor’da! İşte günün maçları (14 Ekim 2020)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla devam ediyor. Kupada futbol şöleni bugün oynanacak 15 maçla sürecek. Mardin Fosfat - Siirt İl Özel İdare, Kütahyaspor - Bursa Yıldırım ve İçel İY, Ceyhan maçları A Spor'da naklen yayınlanacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 15 maçla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu kupada 1. Tur'da Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. Kupada bugün; Mardin Fosfat-Siirt İÖİ, Kütahya- Bursa Yıldırım ve İçel İYCeyhan maçları A Spor'dan şifresiz HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden çekişmeli maçlar, corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Normal süre berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda kupada 2. Tur'a yükselen takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları; 20-21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Mardin Fosfat - Siirt İÖİ (A SPOR)

13.30 Şile Yıldız - Modafen

13.30 Arnavutköy Bld. - Çengelköy

13.30 Yalova - H. Edip Adıvar

13.30 Alemdağ - Edirnespor

13.30 Kırıkkale - Gölcük

13.30 Fatsa Bld. - Yomra

13.30 E. Karakoçan - B. Petrol

13.30 Kozan - Kahta

13.30 M. Yeşilyurt Bld. - Adıyaman

13.30 İskenderun - Payas

13.30 Alanya Kestel - Karaman Bld.

15.00 Kütahya - Bursa Yıldırım (A SPOR)

15.00 Tekirdağ - Bayrampaşa

19.00 İçel İY - Ceyhan (A SPOR)

DİĞER