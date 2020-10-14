İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya, Hollanda, Fransa...
UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle İtalya - Hollanda, İngiltere - Danimarka ve Hırvatistan - Fransa maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C grup maçları oynanacak. A Ligi 1. grup maçında İtalya - Hollanda ve 3. grup maçında Hırvatistan - Fransa karşı karşıya gelecek. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI!
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1
21:45 İtalya - Hollanda ( S Sport 2)
21:45 Polonya - Bosna-Hersek (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2
21:45 İngiltere - Danimarka (S Sport Plus)
21:45 İzlanda - Belçika (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3
21:45 Hırvatistan - Fransa (S Sport Plus)
21:45 Portekiz - İsveç (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1
21:45 Norveç - Kuzey İrlanda (UEFA TV)
21:45 Romanya - Avusturya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2
21:45 İskoçya - Çekya (UEFA TV)
21:45 Slovakya - İsrail (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3
21:45 Rusya - Macaristan (UEFA TV)
21:45 Türkiye - Sırbistan (TRT SPOR)
UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4
19:00 Finlandiya - İrlanda Cum.
21:45 Bulgaristan - Galler
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2
21:45 Estonya - Ermenistan
21:45 Makedonya - Gürcistan (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3
21:45 Yunanistan - Kosova (UEFA TV)
21:45 Moldova - Slovenya (UEFA TV)
UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4
19:00 Litvanya - Arnavutluk (UEFA TV)
21:45 Beyaz Rusya - Kazakistan
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