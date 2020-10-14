14 Ekim 2020, Çarşamba

FUTBOL

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya, Hollanda, Fransa...

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'nde günün maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Özellikle - , - ve Hırvatistan - maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

'nde Lig A, B ve C grup maçları oynanacak. A Ligi 1. grup maçında - ve 3. grup maçında Hırvatistan - karşı karşıya gelecek. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI!

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1
21:45 İtalya - Hollanda ( S Sport 2)
21:45 Polonya - Bosna-Hersek (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2
21:45 - (S Sport Plus)
21:45 İzlanda - Belçika (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3
21:45 Hırvatistan - Fransa (S Sport Plus)
21:45 Portekiz - İsveç (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1
21:45 Norveç - Kuzey İrlanda (UEFA TV)
21:45 Romanya - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2
21:45 İskoçya - Çekya (UEFA TV)
21:45 Slovakya - İsrail (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3
21:45 - Macaristan (UEFA TV)
21:45 Türkiye - Sırbistan (TRT SPOR)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4
19:00 Finlandiya - İrlanda Cum.
21:45 Bulgaristan - Galler

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2
21:45 Estonya - Ermenistan
21:45 Makedonya - Gürcistan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3
21:45 Yunanistan - Kosova (UEFA TV)
21:45 Moldova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4
19:00 Litvanya - Arnavutluk (UEFA TV)
21:45 Beyaz Rusya - Kazakistan

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