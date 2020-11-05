Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Artvin Hopaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü saat 18:00'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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