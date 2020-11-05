Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Muğlaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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