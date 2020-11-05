05 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Samsunspor - Muğlaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

3. Tur mücadelesinde ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Muğlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Muğlaspor maçı 5 Kasım Perşembe günü A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ZTK'da 3. Tur şöleni A Spor'da! İşte günün maçları haberin devamı

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