Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HATAYSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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