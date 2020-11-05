05 Kasım 2020, Perşembe

FUTBOL

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

3. Tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Hatayspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HATAYSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Şanlıurfaspor maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Artvin Hopaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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