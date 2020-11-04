Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 15:30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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