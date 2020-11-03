Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı 3 Kasım Salı günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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