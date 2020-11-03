03 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Adanaspor - 68 Aksaray Bld. maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

3. Tur maçında ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | ZTK maçları nasıl izlenir? A Spor izle...

'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde bugün ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - 68 Aksaray Belediye maçı 3 Kasım Salı günü saat 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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